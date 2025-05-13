Китай опубликовал эмблему в честь 80-й годовщины важной Победы 

Памятную эмблему, посвященную 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, обнародовала Пресс-канцелярия Госсовета КНР, сообщает russian.
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