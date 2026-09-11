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Царьград

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Роскосмос и Индия запустят на орбиту Венеры совместное оборудование

Роскосмос и Индия запустят на орбиту Венеры совместное оборудование

Россия и Индия запускают проект по исследованию атмосферы Венеры. Дмитрий Баканов из "Роскосмоса" и Денис Мантуров подчеркнули вклад Российская Академии наук в это сотрудничество.

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