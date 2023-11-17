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Юго-Восточный Курьер

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Собянин сообщил о высокой степени готовности станции «Тютчевская» Троицкой линии

Собянин сообщил о высокой степени готовности станции «Тютчевская» Троицкой линии

Объект готов более чем на 75% В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. В состав новой радиальной ветки также войдет станция «Тютчевская», о готовности которой рассказал сегодня Сергей Собянин.

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