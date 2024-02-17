Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении

Минобороны (МО) России заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении. «На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике», — отмечается в сводке МО.