Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении

Минобороны (МО) России заявило о занятии выгодных позиций на краснолиманском направлении. «На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике», — отмечается в сводке МО.
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