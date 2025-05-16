Все-таки продлевают! Астраханская область постепенно получает рыбохозяйственную полку оптимальных параметров

Важный для воспроизводства рыбы период удлинили на три дня. Пока Вчера на очередном заседании межведомственной рабочей группы по управлению режимами работы ГТС и водохранилищ Волжско-Камского каскада под председательством начальника управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрия Савостицкого было принято решение удлинить рыбохозяйственную полку на три дня – до 26 мая Как было сообщено, обильные осадки, выпавшие в последней декаде апреля – первой декаде мая, составили в объема 34 куб.