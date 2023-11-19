Зачем Путин подписал закон об изменении порядка проведения выборов

Ксения Фотина

В этом все и дело. Если и возникнет ситуация о необходимости военного положения, то не из-за укры. Похоже, с Киевом вопрос будет решен однозначно. На Ближнем Востоке что-то через чур Моня из Тель-Авива разгулялся. И если сейчас оперативно не разобраться, каким это образом спецслужбы Израиля прохлопала нападение заклятых друзей из Палестины, и обнародовать имечко истинного автора карт-бланша, выданного палестинским радикалистам, на и с территории БВ можно ожидать чего угодно. А России придется напрячься ещё более, чем сейчас. Что касается прогнозам, выданным в материале выше, то это так, по инерции: - вольная, набившая оскомину рассуждаемость кухонного разлива.