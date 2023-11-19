Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем Путин подписал закон об изменении порядка проведения выборов

Зачем Путин подписал закон об изменении порядка проведения выборов

Интересная жизнь с Vera Star Выборов президента в 2024 году не будет? Фото: kremlin.ru Март 2024 года не за горами, а вместе с ним и выборы президента.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Клоуны без манежа цирка.Точнее так.
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10 час.
Виктор Гайдуков
Есть мудрая народная поговорка - коней не переправе не меняют. Я так думаю. Не время сейчас проводить выборы.
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4 час.
Ксения Фотина
В этом все и дело. Если и возникнет ситуация о необходимости  военного положения, то не из-за укры. Похоже, с Киевом вопрос будет решен однозначно. На Ближнем Востоке что-то через чур Моня из Тель-Авива разгулялся. И если сейчас оперативно не разобраться, каким это образом спецслужбы  Израиля прохлопала нападение заклятых друзей из Палестины, и обнародовать  имечко истинного автора карт-бланша, выданного палестинским радикалистам, на и с территории БВ можно ожидать чего угодно. А России придется напрячься ещё более, чем сейчас. Что касается прогнозам, выданным в материале выше, то это так, по инерции: - вольная, набившая оскомину рассуждаемость кухонного разлива.
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4 час.

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