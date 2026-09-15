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РЕН ТВ

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Женщина подожгла незнакомку на заправке за отказ дать ей денег

Женщина подожгла незнакомку на заправке за отказ дать ей денег

РЕН ТВ 41-летняя американка подожгла незнакомую женщину на заправке во Флориде после того, как та отказалась дать ей денег.

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