Женщина подожгла незнакомку на заправке за отказ дать ей денег

РЕН ТВ 41-летняя американка подожгла незнакомую женщину на заправке во Флориде после того, как та отказалась дать ей денег.
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