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Почтовые связи с КНДР восстановлены: письма и посылки снова идут в Пхеньян

Почтовые связи с КНДР восстановлены: письма и посылки снова идут в Пхеньян

«Почта России» возобновила доставку писем, открыток, бандеролей и секограмм (для слабовидящих) в КНДР — сервис, остановленный в 2020 году на фоне пандемии.

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