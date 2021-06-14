Суворовцы Тверского СВУ посетили с экскурсией полк военно-транспортной авиации

Огромный восторг у гостей вызвал самый большой турбовинтовой самолет в мире Ан-22 «Антей», в котором посчастливилось сесть за штурвал и почувствовать себя членами экипажа.
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