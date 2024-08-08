📝 Аксёнов принял отставку министра транспорта РК Николая Лукашенко Он будет освобождён от должности 12 августа, следует из Указа Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.
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📝 Аксёнов принял отставку министра транспорта РК Николая Лукашенко Он будет освобождён от должности 12 августа, следует из Указа Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.