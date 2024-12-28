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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джонатан Куминга набрал рекордные в карьере 34 очка, а также 10 подборов и 5 передач в проигранном матче с «Клипперс»

Форвард «Уорриорз» набрал рекордные в карьере 34 очка, а также 10 подборов и 5 передач в матче с «Клипперс» (92:102).

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