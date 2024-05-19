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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´История опаленная войной... ´.

´История опаленная войной... ´.

В рамках празднования Дня Победы и 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 11 мая 2024 года в Музеи боевой славы 5-й гвардейской танковой армии на базе государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.

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