´История опаленная войной... ´.

В рамках празднования Дня Победы и 80-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 11 мая 2024 года в Музеи боевой славы 5-й гвардейской танковой армии на базе государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.