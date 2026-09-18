Из Турции депортировали россиянина, обвиняемого в убийстве модели в Одинцово

Гражданина РФ, обвиняемого в убийстве модели и участницы конкурса «Миссис Россия – Вселенная» в подмосковном Одинцово, депортировали из Турции.
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