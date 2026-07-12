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У автомобилей после заправок сливают бензин: как защитить свое авто от кражи топлива

У автомобилей после заправок сливают бензин: как защитить свое авто от кражи топлива

На фоне дефицита топлива в РФ бензин превратился в предмет повышенного спроса не только у законопослушных автолюбителей, но и у тех, кто нечист на руку, или от крайней степени отчаяния вынужден прибегать к незаконным способам завладения топливом.

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