У автомобилей после заправок сливают бензин: как защитить свое авто от кражи топлива

На фоне дефицита топлива в РФ бензин превратился в предмет повышенного спроса не только у законопослушных автолюбителей, но и у тех, кто нечист на руку, или от крайней степени отчаяния вынужден прибегать к незаконным способам завладения топливом.
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