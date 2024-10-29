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Царьград

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«Краснодар» победил «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ с отрывом в три очка

«Краснодар» победил «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ с отрывом в три очка

В матче 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» из Самары уступили «Краснодару».Гости добились важнейшей победы и стали лидером РПЛ, обогнав «Зенит» на три очка.

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