В ГД хотят отменить мораторий на смертную казнь для иностранных наемников

Подать в ближайшее время в Конституционный суд предложение об отмене моратория на смертную казнь для иностранных наемников намерен депутат Государственной Думы Сергей Колунов, сообщает 19 августа РИА Новости.
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