Сильнейшие магнитные бури начались на Земле после взрыва на Солнце

Из-за магнитной бури появится возможность наблюдать полярное сияние.В пятницу на Землю обрушится магнитная буря, которая продлится почти сутки.
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