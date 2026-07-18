Спасский суд Рязанской области вынес приговор за хранение взрывчатки и наркотиков

Мужчина из села Выселки осужден за хранение взрывчатки и наркотиков.Спасский районный суд Рязанской области вынес приговор жителю села Выселки, которого обвиняют в хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков.
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