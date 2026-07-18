НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

2 подписчика

Спасский суд Рязанской области вынес приговор за хранение взрывчатки и наркотиков

Спасский суд Рязанской области вынес приговор за хранение взрывчатки и наркотиков

Мужчина из села Выселки осужден за хранение взрывчатки и наркотиков.Спасский районный суд Рязанской области вынес приговор жителю села Выселки, которого обвиняют в хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии