Спасский суд Рязанской области вынес приговор за хранение взрывчатки и наркотиков

Мужчина из села Выселки осужден за хранение взрывчатки и наркотиков.Спасский районный суд Рязанской области вынес приговор жителю села Выселки, которого обвиняют в хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотиков.