Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Ник68
    Всё проще. Там сатана, здесь БОГ. А жидобесенята, оккупировавшие все СМИ , из кожи вон лезут, чтобы до людей данная п...А чего вы ждали о...
  • Сергей Долгополов
    Найди себе пятницу и успокойсяА чего вы ждали о...
  • Робинзон Робинзонов
    А что такое коммунизм? Коммунизм, это как?А чего вы ждали о...

А чего вы ждали от нас, господа хорошие?

А чего вы ждали от нас, господа хорошие?

Мы всегда хотели просто спокойно жить не хуже других. И мы старались. И чехи, и немцы и прибалты жили ничуть не хуже нас, а во многих отношениях гораздо лучше.

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Комментарии
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Робинзон Робинзонов
А что такое коммунизм? Коммунизм, это как?
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1 час.
Сергей Долгополов
Найди себе пятницу и успокойся
Ответить
51 мин.
Н
Ник68
Всё проще. Там сатана, здесь БОГ. А жидобесенята, оккупировавшие все СМИ , из кожи вон лезут, чтобы до людей данная простая мысль не дошла.
Ответить
35 мин.

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