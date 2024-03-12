Мы всегда хотели просто спокойно жить не хуже других. И мы старались. И чехи, и немцы и прибалты жили ничуть не хуже нас, а во многих отношениях гораздо лучше.
А чего вы ждали от нас, господа хорошие?
Комментарии
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Робинзон Робинзонов
А что такое коммунизм? Коммунизм, это как?
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1 час.
Сергей Долгополов
Найди себе пятницу и успокойся
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51 мин.
Н
Ник68
Всё проще. Там сатана, здесь БОГ. А жидобесенята, оккупировавшие все СМИ , из кожи вон лезут, чтобы до людей данная простая мысль не дошла.
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35 мин.
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