Сбербанк России выпускает конкурента ChatGPT – GigaChat

Российский кредитор Сбербанк заявил в понедельник, что выпустил технологию под названием GigaChat в качестве конкурента ChatGPT (первоначально в режиме тестирования только по приглашению), присоединившись к гонке чат-ботов искусственного интеллекта.
Российский кредитор Сбербанк заявил в понедельник, что выпустил технологию под названием GigaChat в качестве конкурента ChatGPT (первоначально в режиме тестирования только по приглашению), присоединившись к гонке чат-ботов искусственного интеллекта.
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