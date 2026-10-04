Чемпион Европы Новицкий предположил, что Валиева может завершить карьеру

Чемпион Европы в танцах на льду, тренер Сергей Новицкий предположил, что Камила Валиева может завершить карьеру, передает RT.
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