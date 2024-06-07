День открытых дверей прошел в ГГТУ в Орехово-Зуеве

Тренинг для будущих педагогов прошел в Орехово-Зуевском ГГТУ. Одиннадцатиклассники и их родители пришли ознакомиться с образовательной программой учебного заведения в рамках дня выпускника сетевого педагогического класса Электростали.
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