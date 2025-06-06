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Царьград

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Минобороны РФ требует вернуть 253 млн рублей от Института инженерной физики

Минобороны РФ требует вернуть 253 млн рублей от Института инженерной физики

Минобороны России предъявило иск на 253 млн рублей против АНО «Институт инженерной физики». Заявление уже принято к рассмотрению.

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