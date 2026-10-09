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Экс-совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Костыгина отправили под домашний арест

Экс-совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Костыгина отправили под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест сроком на два месяца бывшего совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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