Экс-совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Костыгина отправили под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест сроком на два месяца бывшего совладельца «Ленты» и «Рив Гош» Дмитрия Костыгина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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