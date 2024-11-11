На Украине пожаловались на незнание о звонке Трампа Путину

Министерство иностранных дел Украины заявило, что сообщения о том, что Киев был заранее проинформирован о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным, являются ложными.
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