🏁 Попробовали обновлённую картинг-трассу Сочи Автодрома Трассу полностью переработали, расширив местами до 6-9 метров.
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🏁 Попробовали обновлённую картинг-трассу Сочи Автодрома Трассу полностью переработали, расширив местами до 6-9 метров.