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Российская «Молния» пролетела 120 километров и уничтожила цель

Российская «Молния» пролетела 120 километров и уничтожила цель

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Молния» пролетел 120 километров, обходя зоны действия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, и уничтожил цель — пикап Вооруженных сил Украины.

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