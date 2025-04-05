Россия не откажется от Крыма и освобожденных в ходе спецоперации территорий Новороссии, заявил в интервью Asia Times бывший офицер сил специальных операций ВМС США и основатель одной из крупнейших американских ЧВК Blackwater Эрик Принс.
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