Виктор Анисимов Вроде бы всё в порядке, зло наказано - преступник ударивший ногой в грудь девушку отправлен под домашний арест - в связи с несовершеннолетием оного, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" с реальной перспективой переквалификации на более тяжкую статью "Нанесение телесных повреждений средней тяжести".
Ложечки нашлись, но осадочек остался
Комментарии
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Генрих
Удивительно, что вообще указали национальность ублюдка...ныне в тренде "гражданин России"...
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4 час.
Алекс Сэм
Причины в миграционной политике нашего государства, ибо в принципе этого черно#опого вообще не должно было быть в российской школе.
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3 час.
Александр Денисов
А директор школы просто хочет жить... и жить по возможности вкусно...
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1 час.
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