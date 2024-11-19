Ложечки нашлись, но осадочек остался

Виктор Анисимов Вроде бы всё в порядке, зло наказано - преступник ударивший ногой в грудь девушку отправлен под домашний арест - в связи с несовершеннолетием оного, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" с реальной перспективой переквалификации на более тяжкую статью "Нанесение телесных повреждений средней тяжести".