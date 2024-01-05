Нгамале, Бонгонда, Ленини, Конате и Зе Турбо будут представлять российские клубы на Кубке Африки

В окончательные составы 24-х команд-участниц Кубка африканских наций-2024 попали 5 футболистов РПЛ. Это Муми Нгамале («Динамо», сборная Камеруна), Тео Бонгонда («Спартак», ДР Конго), Кевин Ленини («Краснодар», Кабо-Верде), Мохамед Конате («Ахмат», Буркина-Фасо) и Зе Турбо («Пари НН», Гвинея-Бисау).
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