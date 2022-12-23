Царьград

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США конфискуют активы русских бизнесменов и передадут их Украине

США конфискуют активы русских бизнесменов и передадут их Украине

Соответствующий законопроект был принят в Сенате США.Американский сенаторы проголосовали за проект бюджета на 2023 год, который предусматривает отдельный пункт о конфискации замороженных в США активов, которые принадлежат русским бизнесменам.

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