Обновлено 22.10 в 08:00. Как сообщает The New York Times, часть его собеседников считает, что новая серия ударов способна критически ударить по иранской экономике и подтолкнуть Тегеран к уступкам, однако сомневается, что кампания окажется успешнее предыдущей.