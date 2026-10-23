www.globallookpress.com/Keystone Press Agency Конфликт на Украине близится к разрешению. Об этом 22 октября заявил президент США Дональд Трамп на выступлении перед избирателями в штате Айова.
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