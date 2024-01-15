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Приплыли! Пленные ВСУшники с обморожением у Крынок: сбой системы «свой - чужой» над Азовским морем – ранены наши бойцы, Авдеевка – ходкий темп

Приплыли! Пленные ВСУшники с обморожением у Крынок: сбой системы «свой - чужой» над Азовским морем – ранены наши бойцы, Авдеевка – ходкий темп

Ночью над Азовским морем был атакован наш воздушный командный пункт Ил-22М, в результате чего борт сел и несколько членов экипажа получили ранения.

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