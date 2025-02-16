Наши чиновники переплюнули USAID? Проект о детях мигрантов удалён, но осадок остался

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Скоро наши ученики кончив 11 классов читать не будут уметь .Куда мы катимся
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6 час.
леонид рыбаков
ИСТОРИЯ ПОКАЗЫВАЕТ --ЧТО ЧИНОВНИКАМИ БРАТЬЕВ МУСУЛЬМАН С ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ ЧИНОВНИКАМИ ДАЖЕ ДОМА НАЗНАЧАТЬ НЕЛЬЗЯ --ОНИ НИ КАК НЕ МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ ФЕОДАЛЬНО -КЛАНОВОГО СОСТОЯНИЯ ПУСТЬ 2-3 ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЬ ... КЛАНОВОСТЬ ИЗ ГОЛОВЫ НЕ ВЫБИТЬ НИ КАКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ . Поступили  аварцы с горных аулов в Дагестане в полицию и все беспредел защиты от них нет . Это менталитет всех южных народов он никогда не предаст даже преступника  если он родственник или из клана или тейпа . НО ГОВОРИТЬ КРАСИВО И УБЕДИТЕЛЬНО  УЧАТСЯ С ДЕТСТВА ( вот только все это расходится  действительностью )
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5 час.
Игорь
Пора всех мостурбеков обратно в их аулы отправлять. Слишком много их, да и засиделись в России матушке.
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1 час.
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