Наши чиновники переплюнули USAID? Проект о детях мигрантов удалён, но осадок остался

леонид рыбаков

ИСТОРИЯ ПОКАЗЫВАЕТ --ЧТО ЧИНОВНИКАМИ БРАТЬЕВ МУСУЛЬМАН С ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ ЧИНОВНИКАМИ ДАЖЕ ДОМА НАЗНАЧАТЬ НЕЛЬЗЯ --ОНИ НИ КАК НЕ МОГУТ ВЫЙТИ ИЗ ФЕОДАЛЬНО -КЛАНОВОГО СОСТОЯНИЯ ПУСТЬ 2-3 ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЬ ... КЛАНОВОСТЬ ИЗ ГОЛОВЫ НЕ ВЫБИТЬ НИ КАКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ . Поступили аварцы с горных аулов в Дагестане в полицию и все беспредел защиты от них нет . Это менталитет всех южных народов он никогда не предаст даже преступника если он родственник или из клана или тейпа . НО ГОВОРИТЬ КРАСИВО И УБЕДИТЕЛЬНО УЧАТСЯ С ДЕТСТВА ( вот только все это расходится действительностью )