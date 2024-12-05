Пока вы спали: развитие ситуации в Южной Корее и угрозы США в адрес властей Грузии

Алексей Куницын

Южная Корея - Страна с богатыми демократическими традициями. 1. Ли Сынман(1948-1960) – свергнут 2. Юн Босон (1960-1962) – свергнут 3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит 4. Чхве Гю Ха (1979 - 1980) – смещен военным переворотом 5. Чон Ду Хван (1981-1988) – приговорен к смертной казни. 6. Ро Дэ У (1988-1993) – приговорен к 22 годам тюрьмы. 7. Ким Ёнсам (1993-1998) – Сидел в тюрьме до своего президентского срока. 8. Ким Дэчжун (1998-2003) – Сидел в тюрьме и приговорен к смертной казни ( до того, как стал президентом) 9. Но Мухён (2003-2008) – Подвергнут импичменту . Покончил жизнь самоубийством 10. Ли Мён Бак (2008-2013) – после завершения президентского срока арестован, находится под арестом (коррупция). 11. Пак Кын Хе (2013 -2016) – подвергнута импичменту, (коррупция). 24 года тюрьмы.