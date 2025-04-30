В Google Play зафиксирован спад числа приложений на 47% с начала прошлого года

Рынок приложений Google Play теряет приложения. Согласно новому анализу, проведенному компанией Appfigures, с начала 2024 года до настоящего времени на рынке приложений для Android было размещено около 3,4 миллиона приложений по всему миру, а сейчас - лишь около 1,8 миллиона.