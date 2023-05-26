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Компания Маска Neuralink получила разрешение на испытания по вживлению чипов людям

Компания Маска Neuralink получила разрешение на испытания по вживлению чипов людям

Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук.

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