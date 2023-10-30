В российском регионе росгвардейцы нашли незарегистрированное оружие и форму ВСУ

В одном из населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) сотрудники Росгвардии обнаружили незарегистрированное гладкоствольное огнестрельное оружие и форму с бирками «Национальная гвардия Украины».
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