Ешь на завтрак грецкие орехи! Ученые заявили, что именно он улучшит память и реакцию Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Университета Рединга в Великобритании обнаружили, что добавление грецких орехов в утреннее меню может способствовать улучшению работы мозга.