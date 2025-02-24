Ешь на завтрак грецкие орехи! Ученые заявили, что именно он улучшит память и реакцию Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Университета Рединга в Великобритании обнаружили, что добавление грецких орехов в утреннее меню может способствовать улучшению работы мозга.
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