Чемпионат Турции. «Фенербахче» примет «Бешикташ»

Перед стамбульским дерби «Фенербахче» идет вторым в таблице, набрав 86 очков в 33 матчах. «Бешикташ» занимает 4-е место, имея 51 балл в 33 играх.
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