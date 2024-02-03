Новая Волга ГАЗ-24-10 – что о ней говорило телевидение СССР? (видео)

В Сеть выложили архивное видео, снятое на советском телевидении в середине 1980-х. Информационный сюжет Александра Цирульникова «Волга новой модели» был показал в программе «Время» 26 января 1986 года и рассказывал о ГАЗ-24-10.
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