Фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО под Ростовом дали до 29 лет колонии

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Южный окружной военный суд 4 сентября вынес приговор пятерым участникам террористической группы, которые готовили побег из СИЗО в Ростовской области с захватом оружия и заложников.
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