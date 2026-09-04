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Фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО под Ростовом дали до 29 лет колонии

Фигурантам дела о захвате заложников в СИЗО под Ростовом дали до 29 лет колонии

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Южный окружной военный суд 4 сентября вынес приговор пятерым участникам террористической группы, которые готовили побег из СИЗО в Ростовской области с захватом оружия и заложников.

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