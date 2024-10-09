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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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9-летний шахматист Шогджиев: «Я буду болеть за Дин Лижэня. Как-то странно, если корону выигрывает 18-летний Гукеш»

Россиянину Шогджиеву 9 лет. В декабре прошлого года он обыграл пятерых гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду и блицу.

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