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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об иске ФХР в CAS: «Россия в нейтральном статусе – это что-то непонятное. До Универсиады допустили с флагом и гимном. Так что шансы на полноценное возвращение есть»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном возвращении национальной команды на международные турниры.

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