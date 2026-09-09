Казанские полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки

В полицию поступило сообщение об угоне арендованного автомобиля марки «Джетта» в Советском районе. Со слов 45-летнего заявителя, он припарковал иномарку и ненадолго отлучился по делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым