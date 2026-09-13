NYT: Украину пора назвать Украдиной За океаном продолжают прозревать и похоже начинают понимать, что означает пословица – «украсть всё, что не прибито гвоздями».
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Чернобыль становится крепостью: Киев защищается радиационным саркофагом
Киев стягивает войска к Чернобыльской АЭС и превращает зону отчуждения в укрепрайон. Зачем это делается, пояснил военный эксперт.
Украинские военные используют территорию вокруг Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) для размещения техники, боеприпасов и личного состава. Российские силовые структуры отметили, что Киев создаёт здесь оборонительную инфраструктуру, пряча её ударов.
Боеприпасы и техника у ЧАЭС
В зону Чернобыльской атомной электростанции заходят военнослужащие ВСУ и прибывает военная техника.
«Туда заходит военная техника в виде КамАЗов с большим количеством боеприпасов, их сопровождают мобильные огневые группы», — заявила представительница российских силовых структур РИА «Новости».
По её словам, украинские военнослужащие остаются охранять военный груз. Кроме того, в районе ЧАЭС разворачивается система радиоэлектронной борьбы.
Чернобыль превращают в оборонительный рубеж
Сообщения о военной активности появились на фоне публикации немецкого журнала Der Spiegel. В середине августа издание сообщало об инженерных работах украинских военных в зоне отчуждения. Писалось о том, что украинские подразделения возводят оборонительные сооружения и устанавливают блокпосты. Особое значение району придаёт его расположение — примерно в 15 километрах от белорусской границы.
Вдоль дорог, как утверждало издание, появляются контрольно-пропускные пункты и инженерные заграждения. Военные роют траншеи, создают эскарпы и защитные валы, используя местный грунт и древесину. Отдельное внимание уделяется защите от беспилотников. Вдоль некоторых трасс устанавливаются металлические столбы, между которыми натягиваются специальные сетки для перехвата FPV-дронов.
Таким образом, территория ЧАЭС постепенно приобретает черты полноценного военного рубежа. При этом любое активное использование такого района несёт дополнительные риски, связанные с радиационным загрязнением.
Саркофаг оказался отдельной проблемой
На этом фоне особую тревогу вызывает состояние защитного сооружения над разрушенным четвёртым энергоблоком ЧАЭС. Der Spiegel обращал внимание на последствия повреждения защитной конструкции после атаки беспилотника в феврале 2025 года. Сообщалось, что в результате инцидента была повреждена защитная мембрана сооружения. Повреждение металлической оболочки впоследствии залатали, однако полноценное восстановление остаётся под вопросом.
Почему ЧАЭС превращают в укрепрайон
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает, что Киев может использовать территорию ЧАЭС для сохранения техники и вооружений.
««Я полагаю, что ВСУ делают схроны — хранение техники, вооружения, склады. Делается это в перспективе, что мы туда бить не будем. Ведь удар по Чернобыльской зоне — это риск повторного заражения, это разрушение саркофага и тому подобное. То есть, используя вот эти заражённые местности, они пытаются решить свои проблемы по сохранности техники и вооружения», — объяснил Матвийчук.
Иными словами, зона отчуждения потенциально становится для украинской армии своеобразным защитным фактором. Любая атака здесь несёт не только военные, но и серьёзные экологические риски.
Опасная игра с радиацией
Физик-ядерщик Андрей Ожаровский ранее предупреждал о проблемах, которые создают боевые действия на радиационно загрязнённых территориях. По его словам, военная активность в таких районах требует особой осторожности. В случае подтверждения ЧАЭС последствия становятся не только украинской, но и международной проблемой.
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