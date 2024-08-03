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Олимпиада-2024. Гандбол. Германия сыграет со Словенией, Дания против Норвегии, другие матчи

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Гандбол, мужчины Групповой этап Группа A Швеция – Япония – 10:00   Германия – Словения – 15:00   Испания – Хорватия – 22:00   Положение в группе: Германия – 6 очков (4 игры), Словения – 6 (4), Швеция – 4 (4), Хорватия – 4 (4), Испания – 4 (4), Япония – 0 (4).

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