Олимпиада-2024. Гандбол. Германия сыграет со Словенией, Дания против Норвегии, другие матчи

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Гандбол, мужчины Групповой этап Группа A Швеция – Япония – 10:00 Германия – Словения – 15:00 Испания – Хорватия – 22:00 Положение в группе: Германия – 6 очков (4 игры), Словения – 6 (4), Швеция – 4 (4), Хорватия – 4 (4), Испания – 4 (4), Япония – 0 (4).
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