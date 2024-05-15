Бывшего главу полиции и экс-главу МИД Эстонии объявили в розыск в РФ

Бывшего главу эстонской полиции Эльмара Вахера, экс-министра иностранных дел Урмаса Рейнсала и ряд чиновников из Латвии, Польши и Литвы объявили в розыск в России в рамках уголовных дел о повреждении и уничтожении памятников советским воинам.
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