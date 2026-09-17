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Царьград

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Балицкий: ВСУ атаковали Запорожскую область, есть погибшие и раненые

Балицкий: ВСУ атаковали Запорожскую область, есть погибшие и раненые

16 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ совершили несколько атак на населенные пункты региона.

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